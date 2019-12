Anwohner stellen Einbrecher in Bensheim

37-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein 37 Jahre alter mutmaßlicher Einbrecher ist am Dienstag in Bensheim (Bergstraße) festgenommen worden.

Er kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Anwohner hielten den Mann nach dem Einbruch in ein Wohnhaus fest, seine zwei Komplizen flohen. Der 37-Jährige ist wegen Einbruchs bereits polizeibekannt. Nach den Komplizen wird gefahndet.