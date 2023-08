Im Streik osteuropäischer Fernfahrer wegen offener Lohnforderungen hat der polnische Spediteur Anzeige erstattet.

Darin werde auch der Vorwurf der Erpressung erhoben, so die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Dienstag. Ein Firmensprecher sagte, der Unternehmer sei vergangene Woche bei der Staatsanwaltschaft gewesen. Gespräche mit den seit zwei Wochen an der Raststätte Gräfenhausen (Darmstadt-Dieburg) streikenden Fahrern habe es nicht gegeben. Der DGB Hessen-Thüringen sprach von einer "bodenlosen Frechheit". Das sei der Versuch, Opfer zu Tätern zu machen.