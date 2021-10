Brand in Bunker

Brand in Bunker Arbeiter bei Löschversuch leicht vergiftet

In einem Bunker mit Industrieabfällen und Müll in Gernsheim (Groß-Gerau) hat es am Donnerstagabend gebrannt.

Vier Arbeiter vom benachbarten Firmengelände bemerkten den Brandgeruch und alarmierten die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte versuchten sie, das Feuer zu löschen. Sie erlitten dabei leichte Rauchgasvergiftungen, wie die Polizei am Freitag berichtete.