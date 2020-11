Leichenfund in Rodgauer Teich [Audioseite]

Arbeiter finden Frauenleiche in einem Teich in Rodgau

In Rodgau haben Mitarbeiter der Stadt eine Frauenleiche in einem Teich gefunden. Der Ehemann hatte sie zuvor als vermisst gemeldet. Bei der Obduktion stellten die Ermittler erhebliche Verletzungen am Kopf der Toten fest.

Mitarbeiter der Stadt haben in Rodgau (Offenbach) am Dienstag die Leiche einer 28-jährigen Frau in einem Teich entdeckt. Das bestätigte die Polizei dem hr am Mittwochmorgen. Der 34 Jahre alte Ehemann der Toten wurde vorläufig festgenommen.

Der Mann hatte seine Frau am Dienstagmorgen als vermisst gemeldet, gegen 11 Uhr fanden die Arbeiter dann den Leichnam in einem kleinen Gewässer in der Dudenhofener Waldfreizeitanlage "Gänsbrüh". Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen.

Den Ermittlungen zufolge wurde die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens. Bei der Obduktion der Leiche wurden erhebliche Kopfverletzungen festgestellt, die Staatsanwaltschaft gibt als Todesursache "massive stumpfe Gewalt gegen den Kopf" an.

Kein dringender Tatverdacht gegen Ehemann

Gegen den Ehemann bestehe derzeit jedoch kein dringender Tatverdacht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt dem hr am Mittwoch. Die Festnahme am Dienstag sei eine Routinemaßnahme, er habe mit der Polizei koopereiert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft würden weiter in alle Richtungen laufen.

Das Gelände wurde nach dem Fund mit Hunden und einem Hubschrauber abgesucht. Das Motiv hinter dem Tötungsdelikt sei noch nicht bekannt, so Staatsanwaltschaft und Polizei. Die Ermittler hoffen auf die Mithilfe von möglichen Zeugen.

Sendung: hr-iNFO, 25.11.2020, 12 Uhr