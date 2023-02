In Frankfurt ist ein 23 Jahre alte Arbeiter bei Baumfällarbeiten getötet worden. Der Mann wurde von einem Baum getroffen, den er selbst gefällt hatte.

Die Unfallstelle am Niddaufer in Frankfurt-Griesheim.

Der 23 Jahre alte Arbeiter wurde am Montag von einem umstürzenden Baum getroffen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der tragische Vorfall ereignete sich am Griesheimer Niddaufer in Frankfurt, dort wurden Baumfällarbeiten durchgeführt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Mann von einem umstürzenden Baum, den er zuvor selbst gefällt hatte, getroffen. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche starb der Mann an seinen Kopfverletzungen. Die Polizei geht von einem Unfall aus.