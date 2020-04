Beim Sturz von einem Baugerüst ist ein Arbeiter in Frankfurt ums Leben gekommen.

Der 54-Jährige war mit Malerarbeiten beschäftigt, als er am Dienstag etwa acht Meter in die Tiefe stürzte. Wie es dazu kam, sei unklar, berichtete die Polizei am Mittwoch. Ein Kollege des Opfers konnte zum Unfallhergang keine genauen Angaben machen.