Bei Bauarbeiten hat ein Arbeiter am Montag in Wiesbaden-Bierstadt versehentlich eine Starkstromleitung durchtrennt und schwere Verbrennungen an den Händen erlitten.

Der Mann wurde in eine Spezialklinik geflogen, wie die Feuerwehr berichtete. Weil zunächst ein möglicher Gasaustritt gemeldet worden war, rückte auch ein Messtrupp an, stellte jedoch keinen Gasaustritt fest. Zu einer Beeinträchtigung der Stromversorgung sei es nicht gekommen, sagte ein Sprecher. Der Bereich Kloppenheimr Straße/Oberlinstraße war wegen des Einsatzes kurzzeitig gesperrt.