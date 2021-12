Mehr als die Hälfte der Verfahren vor hessischen Arbeitsgerichten endete im vergangenen Jahr mit einem Kompromiss.

Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte, wurden 32.236 Urteilsverfahren vor den Arbeitsgerichten erledigt, in 59 Prozent gelang ein Vergleich. In 16 Prozent der Fälle wurde die Klage zurückgenommen.