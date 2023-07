Arbeitsunfall in Schleuse in Neckarsteinach

Der Steuermann eines Binnenschiffs ist am Donnerstag in einer Schleuse in Neckarsteinach (Bergstraße) schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben war der 48-Jährige mit der Hand zwischen ein Seil und die Bordwand geraten. Dabei seien zwei Fingerglieder abgetrennt worden. Um die Finger zu retten, kam der Mann in eine Spezialklinik.