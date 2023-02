Nach dem Brand in einer Asylunterkunft in Hattersheim (Main-Taunus) ist ein 18-jähriger Bewohner festgenommen worden.

Er steht unter Verdacht, das Feuer absichtlich gelegt zu haben. Das dreistöckige Gebäude war laut Polizei am Donnerstagabend in Brand geraten. Als Brandherd wurde eine Küche ausgemacht. Die Bewohner der Einrichtung konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen.

Der Tatverdächtige wurde in eine psychiatrische Anstalt gebracht. Er soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.