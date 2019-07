Der 40 Jahre alte Eritreer, der am Montag in Frankfurt einen Achtjährigen vor einen ICE gestoßen haben soll, war an seinem Wohnort, der Schweiz, zur Festnahme ausgeschrieben. Er soll dort wenige Tage vor der tödlichen Attacke eine Nachbarin angegriffen haben.

Verdächtiger wurde nach Attacke gegen Nachbarin in Schweiz seit Tagen polizeilich gesucht

er wurde in Frankfurt dem Haftrichter vorgeführt

Staatsanwaltschaft: 40-Jähriger Eritreer aus der Schweiz ist verheiratet und Vater dreier Kinder

Viele Blumen an Gleis 7 im Hauptbahnhof, dem Tatort

Andacht am Abend auf dem Bahnhofsvorplatz

Der Verdächtige im Fall des getöteten Achtjährigen am Frankfurter Hauptbahnhof wurde in der Schweiz seit Tagen von der Polizei gesucht. Er war zur Festnahme ausgeschrieben, wie der Chef der Bundespolizei, Dieter Romann, am Dienstagnachmittag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) berichtete.

Demnach habe der festgenommene 40 Jahre alte Eritreer am vergangenen Donnerstag (25.07.) an seinem Wohnort in der Schweiz eine Nachbarin massiv mit einem Messer bedroht, sie gewürgt und eingesperrt. Im Anschluss sei er geflüchtet. Die Kantonspolizei Zürich wollte am Nachmittag weitere Details nennen.

Verdächtiger galt als gut integriert

Der Mann war 2006 in die Schweiz eingereist und hatte Asyl beantragt, 2008 erhielt er laut Romann eine Niederlassungsbewilligung. Der 40-Jährige galt zwischenzeitlich als gut integriert, hatte eine feste Arbeit und wurde als vorbildliches Beispiel für gelungene Integration sogar in offiziellen Publikationen gezeigt. Die Attacke auf die Nachbarin sei allerdings nicht der erste Vorfall gewesen, der Mann sei wegen ähnlichen Fällen polizeibekannt gewesen.

Nach Informationen der Schweizer Boulevardzeitung Blick war der Verdächtige seit 2017 bei den Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ) beschäftigt und zuvor sechs Jahre lang Bauschlosser in der Stadt Aarau, bis er seine Arbeit verlor. In einer Broschüre soll er sich zufrieden über seine Situation in der Schweiz geäußert haben, freute sich über Hilfe und Schulbildung. Sein Job-Coach habe damals über ihn gesagt, er sei "zurückhaltend und ein wenig schüchtern", habe gute Leistungen und Professionalität gezeigt. Auch sein damaliger Chef lobe ihn in der Broschüre.

Haftrichter vorgeführt

Auch am Tag nach der tödlichen Attacke in Frankfurt können die Ermittler das Tatmotiv noch nicht beantworten. Der Verdächtige schweigt weiterhin zum Tatgeschehen. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen Mordes und zweifachen Mordversuchs. Am Dienstagmittag wurde er in Frankfurt einem Haftrichter vorgeführt.

Der Mann soll am Montag zunächst die 40 Jahre alte Mutter und dann das Kind auf das Gleisbett gestoßen haben. Die Mutter konnte sich im Gegensatz zu dem Achtjährigen auf einen schmalen Fußweg retten. Sie erlitt nach Angaben der Staatsanwaltschaft nur leichte körperliche Verletzungen und einen schweren Schock.

Anschließend soll der Tatverdächtige versucht haben, auch eine 78-Jährige vor den einfahrenden ICE zu stoßen. Die Frau erlitt ebenfalls einen Schock sowie eine Schulterverletzung.

Unbeschränktes Aufenthaltsrecht in der Schweiz

Nach der Tat sei der mutmaßliche Täter von Passanten - darunter ein Polizeibeamter in Zivil - verfolgt und schließlich in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs festgenommen worden. Nach Angaben der Pressesprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Nadja Niesen, gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass der Mann unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkohol-Test hätte einen Wert von 0,0 Promille ergeben, so Niesen.

Unklar ist weiterhin, ob der Tatverdächtige an psychischen Störungen litt. Dies sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft. Bekannt sei lediglich, dass der Mann zuletzt in der Schweiz im Kanton Zürich gemeldet gewesen sei. Er sei verheiratet und Vater dreier Kinder.

Kantonspolizei Zürich @KapoZuerich Ereignis am Frankfurter Hauptbahnhof: Die Kantonspolizei Zürich bestätigt, dass der mutmassliche Täter Wohnsitz im Kanton Zürich hat und über eine Niederlassungsbewilligung verfügt. Wir stehen im Austausch mit Bund und den deutschen Behörden. Weitere Infos folgen. [zum Tweet]

Die Züricher Kantonalpolizei bestätigte auf Twitter, dass der 40-Jährige seinen Wohnsitz im Kanton Zürich hatte und über eine Niederlassungsbewilligung verfügte. Diese erhalten ausländische Staatsbürger nach fünf oder zehn Jahren Aufenthalt in der Schweiz.

Niedergelassene haben damit laut dem Staatssekretariat für Migration ein unbeschränktes Aufenthaltsrecht.

Polizei warnt vor Nachahmern

Nach ersten Erkenntnissen bestand zwischen Täter und Opfern keinerlei Beziehung. Eine Tatsache, die das Verbrechen in den Augen vieler Besucher des Hauptbahnhofs noch sinnloser erscheinen lässt. Und die ein Gefühl von Unsicherheit hinterlässt - zumal es der zweite Vorfall dieser Art binnen weniger Tage ist. Erst vor wenigen Tagen war eine 34 Jahre alt Frau am Bahnhof der nordrhein-westfälischen Kleinstadt Voerde vor einen Zug gestoßen worden und verstorben . Auch hier handelte der Täter ohne Vorwarnung. "Ich gucke jetzt natürlich ein bisschen mehr", sagt ein Pendler dem hr.

Die Tat beschäftigt derweil auch die Politik in der Bundeshauptstadt Berlin. Innenminister Horst Seehofer (CSU) will sich am Dienstag "angesichts mehrerer schwerwiegender Taten in jüngerer Zeit" mit den Chefs der Sicherheitsbehörden beraten. Unter anderem soll es um die Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof gehen. Die Ergebnisse sollen am Nachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt werden.

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, warnte unterdessen vor Nachahmungstätern. Aus Großstädten wie Berlin seien Fälle sogenannter S- und U-Bahn-Schubser schon länger bekannt. "Die Polizei versucht sich nach jedem Fall präventiv besser einzustellen. Bei Taten, die vorsätzlich geschehen, stößt sie jedoch an ihre Grenzen", sagte Radek dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Mahnwache und Andacht

Während sich Ermittler und Behörden derzeit vorwiegend mit dem Täter und dem Tatgeschehen befassen, steht an Gleis 7 das Schicksal des getöteten Achtjährigen im Mittelpunkt. Bereits am Montagabend hatten rund 80 Menschen eine Mahnwache abgehalten.

Für Dienstagabend 18.30 Uhr laden die evangelische Hoffnungsgemeinde und die ökumenische Bahnhofsmission zu einer weiteren Andacht ein. Sie soll wegen des erwarteten Andrangs statt im Bahnhofsgebäude nun auf dem Bahnhofsvorplatz stattfinden.

