Etwa 20 Menschen haben in Frankfurt ein Treffen von Befürwortern der eritreischen Opposition gestürmt. Es kam zu einer Massenschlägerei. Zwei der mutmaßlichen Angreifer wurden festgenommen.

Zu der Massenschlägerei kam es laut Polizei am späten Freitagabend rund um ein Treffen von Befürwortern der eritreischen Opposition in einem Lokal im Frankfurter Stadtteil Gallus. Gegen 23 Uhr hätten sich rund 20 Personen genähert und Scheiben des Restaurants sowie von vor dem Lokal geparkten Autos eingeschlagen, wie die Polizei am Samstag berichtete. Anschließend sei es "zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung" zwischen den Angreifern und den Teilnehmenden der Veranstaltung gekommen.

Ein Mann aus der Angreifergruppe wurde dabei verletzt - und von der Polizei festgenommen. Die übrigen Angreifer flohen zu Fuß in Richtung Frankenallee. Im Lauf der Nacht nahm die Polizei noch einen weiteren mutmaßlichen Angreifer fest, nachdem ein Zeuge einen Hinweis gegeben hatte. Die beiden Festgenommenen müssen sich nun wegen Verdachts des besonders schweren Landfriedensbruchs und der Sachbeschädigung.

Ausschreitungen rund um Eritrea-Festival in Gießen

Erst vor knapp zwei Wochen war es bei dem umstrittenen Eritrea-Festival in Gießen zu Ausschreitungen gekommen. Gegner des Festivals hatten sich gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert.

Gegner werfen dem Zentralrat der Eritreer in Deutschland, der das Festival veranstaltet, vor, Propaganda für das Regime und Machthaber Isaias Afewerki zu machen und auch Spenden dafür zu sammeln. Das afrikanische Land wird seit seiner Unabhängigkeit von Äthiopien vor 30 Jahren von einer Ein-Parteien-Diktatur regiert.

Weitere Informationen Ein-Parteien-Diktatur in Eritrea Eritrea mit seinen rund drei Millionen Einwohnern liegt im Nordosten Afrikas am Roten Meer und ist international weitgehend abgeschottet. Seit einer jahrzehntelang erkämpften Unabhängigkeit von Äthiopien vor 30 Jahren regiert Präsident Isayas Afewerki in einer Ein-Parteien-Diktatur. Die Meinungs- und Pressefreiheit sind stark eingeschränkt. Es gibt weder ein Parlament noch unabhängige Gerichte oder zivilgesellschaftliche Organisationen. Zudem herrscht ein strenges Wehrdienst- und Zwangsarbeitssystem, vor dem viele Menschen ins Ausland fliehen. Ende der weiteren Informationen