Ein 13-jähriger Junge hat am Mittwochmorgen bei einem Streit in einer Schule in Dieburg ein gleichaltriges Mädchen mit einem Messer attackiert.

Die Schülerin sei mit vermutlich leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Die beiden hatten sich aus vorerst unbekannten Gründen gestritten und dann gerangelt. Weitere Informationen wurden nicht bekannt.