Nach zwei Mordaufträgen gegen seinen Chef ist ein 56-Jähriger vom Kasseler Landgericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Opfer überlebte schwer verletzt. Auch der Mann, der einen der Aufträge ausführte, muss lebenslang ins Gefängnis.

Ein Mann, der zwei Mal den Mord an seinem Arbeitgeber in Auftrag gab, muss lebenslang in Haft. Das Landgericht Kassel verurteilte den 56-Jährigen am Dienstag wegen versuchten Mordes in zwei Fällen und gefährlicher Körperverletzung sowie gewerbsmäßiger Untreue in 239 Fällen. "Die Kammer ist davon überzeugt, dass es einen Mordauftrag gab", sagte der Vorsitzende Richter.

20 mal mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen

Der 24 Jahre alte Mann, der den zweiten Mordversuch ausführte, wurde wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung ebenfalls zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht beschrieb die Tat als "besonders brutal". Der 24-Jährige habe dem Opfer 20 mal mit Hammer auf Kopf geschlagen.

Die besondere Schwere der Schuld stellten die Richter - anders als von der Staatsanwaltschaft gefordert - in beiden Fällen nicht fest, da das Opfer glücklicherweise überlebt habe.

Attacken mit Schlagstock, Hammer und Eisenstange

Das Opfer ist geschäftsführender Gesellschafter eines in Vellmar (Kassel) ansässigen Unternehmens, bei dem der 56-Jährige als angestellter Geschäftsführer tätig war. Sein Arbeitgeber war bei dem zweiten Mordversuch im Juni 2021 auf dem Gelände der Firma angegriffen und mit einem Schlagstock und Zimmermannshammer lebensgefährlich am Kopf verletzt worden.

Der Mann brach bei dem Angriff zusammen, kam allerdings kurzzeitig wieder zu sich und konnte selbst den Notruf wählen. Dies habe ihm das Leben gerettet, so die Ermittler. Gut zwei Monate zuvor hatte es bereits eine Attacke mit einer Eisenstange auf ihn gegeben, bei der er Platzwunden erlitten hatte.

Aufhebungsvertrag gefälscht

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 56 Jahre alte Auftraggeber in der Zeit von Januar 2018 bis Oktober 2020 insgesamt rund 205.000 Euro veruntreut hat. Neben der Haftstrafe ordnete das Gericht am Dienstag die Einziehung des veruntreuten Geldbetrages an.

Um die Entdeckung dieser Taten zu verhindern, habe der Angeklagte über Mittelsmänner den Mord an seinem Arbeitgeber und Geschäftspartner beauftragt. Nachdem ein erster Versuch gescheitert war, erteilte der 56-Jährige nach Auffassung des Gerichts ein zweites Mal den Auftrag.

Polizeibeamte am Freitagmorgen am Tatort in Vellmar (Kreis Kassel). Bild © Hessennews TV

Zudem habe der 56-Jährige gewusst, dass das Opfer ihn in seinem Testament mit einem sechsstelligen Betrag bedacht hatte. Auch soll der 56-Jährige einen Aufhebungsvertrag gefälscht haben, um sich durch eine Abfindungs- und Sonderzahlung weitere 200.000 Euro zu erschleichen.

Weitere Verurteilungen

Neben dem Auftraggeber und dem Auftragsmörder bei der zweiten Tat standen vier Angeklagte vor Gericht, die an der Planung der Taten mitgewirkt beziehungsweise sie verübt haben.

Die erste Attacke sollen drei Männer ausgeführt haben, von denen einer noch nicht gefasst wurde. Einer dieser Täter wurde wegen versuchten Mordes zu sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, der andere wegen versuchten Mordes zu vier Jahren.

Ein Mittelsmann muss wegen Anstiftung zu versuchtem Mord 13 Jahre in Haft, ein weiterer Mittelsmann wurde wegen Beihilfe und gefährlicher Körperverletzung zu einem Jahr und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen