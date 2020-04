Am Tatort in der Hanauer Innenstadt haben Menschen Blumen abgelegt.

Am Tatort in der Hanauer Innenstadt haben Menschen Blumen abgelegt. Bild © Sonja Fouraté

Attentäter von Hanau nahm an Schießtraining in Slowakei teil

Zehn Menschen tötete Tobias H. in Hanau, davon neun mit Migrationshintergrund. Zuvor hatte er offenbar in der Slowakei an Gefechtsübungen mit ehemaligen Militärs teilgenommen. Das berichtet der Spiegel.

Der Attentäter von Hanau soll einem Spiegel-Bericht zufolge im vergangenen Jahr Schießtrainings in der Slowakei absolviert haben. Den Ermittlern lägen Erkenntnisse vor, dass er dort mindestens zweimal an Gefechtstrainings einer privaten Sicherheitsfirma teilgenommen habe, berichtete das Magazin am Freitag vorab aus seiner neuen Ausgabe.

Als Ausbilder fungierten dort demnach ehemalige Militärs und Spezialeinsatzkräfte. Als zentralen Antrieb des 43-Jährigen vermuten dem Bericht zufolge Polizeipsychologen dessen Wahnvorstellungen über eine vermeintliche Geheimorganisation, die ihn angeblich überwache. Gleichzeitig gingen die Experten davon aus, dass der Täter ein überzeugter Rassist war. Abschließende Erkenntnisse über die Motivation des Attentäters solle ein psychiatrisches Gutachten ergeben, das der Generalbundesanwalt in Auftrag gegeben habe.

BKA: "Eindeutig rechtsextremistisch"

Das Bundeskriminalamt (BKA) hatte diese Woche deutlich gemacht, dass es nach wie vor von einem rassistisch motivierten Anschlag ausgeht. "Das BKA bewertet die Tat als eindeutig rechtsextremistisch", erklärte Präsident Holger Münch. "Die Tatbegehung beruhte auf rassistischen Motiven."

Zuvor hatten Auszüge aus einem zurzeit entstehenden Abschlussbericht nahegelegt, dass die Ermittler im Rassismus ein untergeordnetes Motiv des Täters sehen und ihn nicht als Rechtsextremen betrachten. Dabei hatte R. in einem Manifest von "destruktive Völkern" mit "mehreren Milliarden" geschrieben, die vernichtet werden müssten. Deutschland sei dagegen ein Land, "aus dem das Beste und Schönste entsteht". Aber auch hier sei "nicht jeder, der heute einen deutschen Pass besitzt, reinrassig und wertvoll".

Tobias R. hatte am 19. Februar der 43-Jährige neun Menschen mit ausländischen Wurzeln getötet. Später wurden er und seine Mutter tot aufgefunden.