Nach dem Urteil im Lübcke-Prozess will der verurteilte Mörder Stephan Ernst seine lebenslange Haftstrafe anfechten. Er ist nicht der einzige Prozessbeteiligte, der in Revision geht.

Stephan Ernst, der verurteilte Mörder von Walter Lübcke, hat Revision gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt eingelegt. Das bestätigte eine Sprecherin des Gerichts am Dienstag.

Am vergangenen Donnerstag war Ernst zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Seine Verteidigung hatte auf Totschlag plädiert. Freigesprochen wurde der 47-Jährige im zweiten Anklagepunkt, dem versuchten Mord an dem irakischen Flüchtling Ahmed I.

Weitere Revisionen eingelegt

Neben Ernst legten zuvor auch die Bundesanwaltschaft sowie der Mitangeklagte Markus H. Revision ein. H. war wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord aber freigesprochen worden. Seine Verteidiger hatten indes einen Freispruch in allen Anklagepunkten gefordert.

Die Bundesanwaltschaft hatte für H. auf eine Verurteilung zu neun Jahren und acht Monaten wegen Mord-Beihilfe plädiert. Auch Ernsts Strafe will die Anklage nun vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe überprüfen lassen. Für den Hauptangeklagten hatte sie wegen des versuchten Mordes an Ahmed I. eine zusätzliche Sicherungsverwahrung gefordert.

Familie Lübcke noch unschlüssig

Die Familie des ermorderten Walter Lübcke, die im Prozess als Nebenkläger auftrat, will nach Angaben des Oberlandesgerichts zunächst in Ruhe über das Urteil nachdenken.

Noch bis Donnerstag - eine Woche nach dem Urteilsspruch - darf die Familie ebenfalls Revision beim Oberlandesgericht Frankfurt einlegen. Mitte Juni könnte der Bundesgerichtshof darüber entscheiden.

