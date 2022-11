Die Polizei hat auf der Rastanlage Weilbach an der A3 in Flörsheim (Main-Taunus) am späten Montagabend einen betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Nach Angaben vom Dienstag zeigte ein erster Alkoholtest bei dem 36-Jährigen einen Wert von 2,5 Promille. Er hatte beim Ausparken einen anderen Lkw gerammt. Der Mann wurde zur Blutentnahme mitgenommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt, zudem musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen.