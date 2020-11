Die Polizei hat an einem Rastplatz an der A66 bei Wiesbaden einen 44-Jährigen ohne Führerschein, dafür aber mit zwei Promille Alkohol erwischt.

Die Beamten sperrten das Auto am Sonntag mit einer Parkkralle. Der Mann kehrte später zurück und fuhr weiter, ehe ihm der Reifen platzte, so die Beamten am Montag.