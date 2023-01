Nach einem mutmaßlich absichtlich verursachten Unfall auf der A661 bei Oberursel (Hochtaunus) ist der Autofahrer in Untersuchungshaft genommen worden.

Dem 42-Jährigen werde versuchter Totschlag vorgeworfen, so die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Donnerstag. Er soll am Dienstag mit Absicht in den Graben gerast sein. Eine 38 Jahre alte Beifahrerin wurde dabei schwer verletzt.