Weil er seine Frau im Streit mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt hat, muss ein 37-Jähriger für neun Jahre ins Gefängnis. Die Limburger Richter nannten die Tat vor den Augen der Kinder den "Zenit" jahrelanger Demütigungen.

Wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung hat das Limburger Landgericht am Montag einen 37 Jahre alten Mann zu neun Jahren Haft verurteilt. Er hatte nach Überzeugung der Richter im Oktober 2017 mit einem Taschenmesser fünf Mal auf seine von ihm getrennt lebende Frau eingestochen.

Flucht ins Frauenhaus

Das aus Aserbaidschan stammende Paar hatte sich zu einer Aussprache am Limburger Bahnhof getroffen. Die Frau war zuvor mit dem zehnjährigen Sohn und der achtjährigen Tochter in ein Frauenhaus geflohen. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf der Mann zustach. Dabei soll es nach früheren Berichten um das Sorgerecht für die Kinder gegangen sein.

Die 35-Jährige erlitt bei dem Angriff lebensgefährliche Verletzungen der Lunge. Im Krankenhaus konnte sie stabilisiert werden. Die Kinder wurden Zeugen der Tat. Laut Polizeibericht wurde das Mädchen beim Versuch, seine Mutter zu schützen, selbst leicht verletzt.

Richter: "Angeklagteer wollte Ehefrau bestrafen"

Vor Gericht räumte der Angeklagte die Messerstiche ein. Einen Tötungsvorsatz bestritt er jedoch. Die Richter sahen das anders. "Der Angeklagte handelte, um seine Ehefrau dafür zu bestrafen, dass sie sich seinem Willen nicht unterordnete", so die Schwurgerichtskammer. Die Tat sei der "Zenit" jahrelanger Demütigungen und Gewalt gegen die Ehefrau gewesen".

