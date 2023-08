Auf Flucht in Hauswand in Offenbach gefahren

Ein 59 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zum Montag in eine Hauswand in Offenbach gefahren und hat sich schwer verletzt.

Zuvor soll er in Frankfurt mit waghalsiger Fahrweise vor einer Kontrolle geflohen sein, wie die Polizei am Montag mitteilte.