Auch in Frankfurt sind Schneeschauer zu erwarten. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Für Autofahrer könnte es anstrengend werden, für Spaziergänger und Outdoor-Freunde ungemütlich: Schneeschauer, Frost und Regen hat das Wetter am Wochenende zu bieten. Auch der Start in die neue Woche wird wohl winterlich-schmuddelig.

Keine Straßenglätte? Spaziergänge am Wochenende unter blauem Himmel? Schneeballschlachten und Schneemannbauen? Vergessen Sie's! Die Wetter-Realität für die meisten Hessen sieht ab Freitagabend anders aus:

Auf den Straßen droht ab dem späten Freitagabend überfrierende Nässe, Schnee geht ab Samstagfrüh vielerorts in Regen über und schmilzt. Der Himmel ist bewölkt und grau, am Sonntag kommt noch kalter Wind hinzu. Ein richtiges Schmuddelwetter-Wochenende erwartet die hr-Wetterredaktion.

Schnee wird zu Regen

Autofahrer sollten zwischen Freitag gegen 22 Uhr und Samstagfrüh besonders vorsichtig fahren, sagt hr-Wetterexperte Tim Staeger. In der Nacht auf Samstag fällt zunächst zeitweise Schnee, der später in Regen übergeht. Da die Böden gefroren seien, drohe Straßenglätte. Erst im Laufe des Samstags werde es bei Plusgraden milder.

Trotz Neuschnees in der Nacht auf Samstag seien wegen des einsetzenden Regens aber selbst in den Mittelgebirgen wie Taunus und Rhön am Wochenende keine schönen Wintertage zu erwarten, sagt Staeger. Auch ganz oben werde es voraussichtlich regnen und stark wehen.

Schneeschauer am Montagmorgen

Wer nach solch einem Schmuddelwetter auf die neue Woche setzt, wird zunächst wohl enttäuscht. Der Start in den Montag könnte besonders für Autofahrer zur Rutschpartie werden.

Denn in der Nacht auf Montag soll es wieder kälter werden mit Temperaturen um den Gefrierpunkt, die hr-Wetterredaktion erwartet Schneeschauer und in den höheren Lagen Schneeglätte. Autofahrer sollten sich Montagfrüh auf winterliche Straßenverhältnisse einstellen.

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter!, 25.01.2019, 19.15 Uhr