Die Unfallstelle in Malsfeld Bild © Ulrich Brandenstein

Zwei Schwerverletzte bei Schulbusunfall in Malsfeld

Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind am Freitag in Nordhessen der Busfahrer und ein Autofahrer schwer verletzt worden. Auch zwei Jugendliche klagten über Schmerzen. Im Bus saßen 16 Schülerinnen und Schüler.

Ein mit 16 Kindern und Jugendlichen besetzter Schulbus ist am Freitagmorgen auf dem Weg zur Gesamtschule Melsungen auf einer Landstraße bei Malsfeld-Ostheim (Schwalm-Eder) verunglückt. Nach Angaben der Polizei geriet ein 29-Jähriger mit seinem Auto auf glatter Fahrbahn ins Schleudern, stieß seitlich mit dem entgegenkommenden Bus zusammen und landete im Graben.

Der Fahrer des Autos wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Auch der Busfahrer wurde verletzt und mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

Die 16 Schülerinnen und Schüler an Bord des Busses wurden von einem Ersatzfahrzeug in das Feuerwehrgerätehaus nach Elfershausen verbracht. Dort wurden bei zwei Jugendlichen leichte Verletzungen festgestellt: Eine 14-Jährige klagte über Kopfschmerzen, ein 15-Jähriger erlitt eine Blessur am Knie.