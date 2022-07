Polizei und Rettungswagen an der Unfallstelle

Polizei und Rettungswagen an der Unfallstelle Bild © 5.vision.media

Zwei Tote bei Zugunfall nach Konzert in Frankfurt

In Frankfurt hat ein Zug nach einem Konzert im Waldstadion zwei Menschen erfasst. Der Mann und die Frau kamen ums Leben. Mehrfach waren abwandernde Besucher des Konzerts auf die Gleise gelaufen.

In der Nähe des Frankfurter Waldstadions hat am späten Freitagabend nach einem Konzert der Band Böhse Onkelz ein Zug zwei Menschen erfasst. Der 45 Jahre alte Mann und die 25 Jahre alte Frau kamen dabei ums Leben. Wie die Polizei am Samstagmorgen berichtete, hatten die beiden gegen 23.40 Uhr das Gleisbett betreten.

Zeugen von Notfallseelsorge betreut

Dabei erfasste sie ein Sonderzug, der in Richtung Marburg unterwegs war. Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein. In dem Zug befanden sich laut Polizei etwa 300 Fahrgäste. Sie konnten den Zug später verlassen. Zeugen mussten vor Ort durch die Notfallseelsorge betreut werden.

Die Bahnstrecke wurde für den kompletten Zugverkehr stundenlang gesperrt. Es kam zu Einschränkungen im Bahn- und im Straßenverkehr. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher konnten den Stadionbereich erst einige Zeit später verlassen.

Konzertbesucher liefen wiederholt über Gleise

Wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte, hatten nach dem Konzert immer wieder Personen Bahngleise betreten. Die Polizei musste mehrfach einschreiten, um die Leute von den Gleisen zu verweisen. Dadurch sei es schon vor dem Unglück zu vorübergehenden Sperrungen gekommen.

Die Polizeikräfte, die wegen des Konzerts ohnehin mit starken Kräften vor Ort waren, wurden nach dem Unfall noch einmal verstärkt. Ein Hubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Einerseits, um Luftaufnahmen von der Unglücksstelle für die weiteren Ermittlungen zu machen, andererseits, um zu klären, ob sich noch weitere Personen auf den Bahngleisen befinden.

Sperrung bis zwei Uhr morgens

Die Sperrungen wurden gegen zwei Uhr morgens aufgehoben. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Getöteten ebenfalls um Gäste des Konzerts handelte. Abschließend geklärt sei dies aber noch nicht, sagte ein Sprecher.