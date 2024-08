Auffahrunfall in Limburg mit vier Autos

Bei einem Auffahrunfall auf der B8 bei Limburg sind am Montagmittag vier Fahrzeuge beschädigt worden.

Veröffentlicht am 20.08.24 um 19:06 Uhr

Ein 70-Jähriger übersah an der roten Ampel stehende Autos und fuhr ungebremst auf. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen, so die Polizei am Dienstag. Der Schaden beläuft sich auf etwa 23.000 Euro.