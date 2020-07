Die Polizei hat am Sonntag an der B255 am Aartalsee bei Bischoffen (Lahn-Dill) zwei Autos stillgelegt.

Nach Angaben der Beamten waren die Pkw mit bis zu 130 km/h statt der erlaubten 70 km/h unterwegs. Außerdem seien die Auspuffe manipuliert worden und zu laut gewesen.