Aufräumarbeiten in Königstein abgebrochen – Wind zu stark

Eine Unwetterfront hat die Einsatzkräfte auch am Montag auf Trab gehalten. In Königstein im Taunus musste die Feuerwehr die Aufräumarbeiten stoppen. Die B8 wurde gesperrt.

Eine Unwetterfront mit starken Böen hält die Einsatzkräfte im Hochtaunuskreis seit Stunden im Dauereinsatz. Die Feuerwehr in Königstein war mit Unterstützung der Feuerwehr Kronberg am Vormittag bereits mehrere Stunden im Sturmeinsatz, befreite eingeschlossene Autofahrer, auf deren Wagen Bäume gekippt waren, und beseitigte Sturmschäden auf den Straßen.

Feuerwehr muss sich Rückweg freischneiden

Doch am Mittag musste der Einsatz vorerst wegen zu starken Windes gestoppt werden: "Es ist einfach zu gefährlich, die Bäume fallen nach wie vor um", sagte Heiko Martens, Stadtbrandinspektor der Feuerwehr Königstein, dem hr.

Die B8 wurde wegen umgestürzter Bäume komplett gesperrt. "Wir mussten uns eben den Rückweg selbst freischneiden", sagte Martens. Sobald sich der Wind beruhige, würden die noch offenen Sturmschäden abgearbeitet. Verletzt wurde niemand.

Auch in Glashütten (Hochtaunus) ließen Windboen Bäume umfallen. Bild © picture-alliance/dpa

Warnung vor Sturmböen bis in den Abend

Nach Angaben der Polizei waren auch im Rheingau-Taunuskreis mehrere Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt.

Auch für die kommenden Stunden warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Hochtaunuskreis aber auch für weitere Kreise noch vor Sturmböen. In höchsten Lagen wie der Wasserkuppe hatte es kurzzeitig leicht geschneit.

Wetterberuhigung am Dienstag

Bereits am Sonntag hatte eine kurze, aber heftige Unwetterfront im mittelhessischen Weilburg die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Eine knappe halbe Stunden lang fielen Unmengen Regen vom Himmel. Dazu gab es Blitze, Donner und Sturm. Auch Hagel war dabei. Die Folge: Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume. Auf einen Sportplatz ergoss sich eine Schlammlawine von einem nahe gelegenen Acker. Verletzt wurde niemand.

Nachdem es am Montag also noch einmal wettertechnisch turbulent zugeht, soll es ab Dienstag allmählich wieder freundlicher in Hessen werden.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 11.05.2020, 16.45 Uhr