Schlamm, Geröll und vollgelaufene Keller: Die Aufräumarbeiten nach dem heftigen Unwetter in Nord-, Ost- und Mittelhessen dauern an. Und es droht bereits neues Ungemach.

Nach dem schweren Unwetter von Sonntagabend sind auch am Montag Feuerwehren und Helfer vielerorts noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. In Hungen (Gießen) erreichte das Gewitter sogar historische Ausmaße, im Kreis Limburg-Weilburg war die B8 stundenlang gesperrt.

Historisches Unwetter in Hungen

Weitere Informationen Sondersendung im hr-fernsehen Das hr-fernsehen berichtet am Montag ab 20.15 Uhr in einer Sondersendung über die Unwetter in Hessen und die mühsamen Aufräumarbeiten. Ende der weiteren Informationen

Von den Unwettern besonders betroffen waren Gebiete in Nord-, Ost- und Mittelhessen. In Hungen spricht Bürgermeister Rainer Wengorsch (parteilos) am Tag danach von einem "Jahrhundert-Unwetter". Innerhalb kurzer Zeit fielen dort bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Keller seien vollgelaufen, Mauern eingestürzt und Straßen großflächig überschwemmt worden. "Teilweise lag der Hagel bis zu 35 Zentimeter hoch in den Straßen", sagte Wengorsch zu hessenschau.de: "Kein Lebender kann sich hier daran erinnern, dass es schon einmal so schlimm war."

In Hungen-Bellersheim hinterließ das Gewitter überflutete Straßen. Bild © Michael Seeboth (hr)

Besonders heftig sei es in den Ortsteilen Obbornhofen und Bellersheim gewesen. Hier hätten Feuerwehr und Helfer bis in die Morgenstunden Keller ausgepumpt und Schäden beseitigt. Auch am Montagvormittag waren Einsatzkräfte laut Wengorsch immer noch damit beschäftigt, Schlamm und Geröll von den Straßen zu räumen.

Eine Anwohnerin kehrt in Bellersheim die Reste des Hagels zusammen. Bild © Klaus Pradella (hr)

Schlammlawine in Waldkappel

Auch in Waldkappel im Werra-Meißner-Kreis waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz, wie die Rettungskräfte mitteilten. Mittlerweile hat sich die Lage dort normalisiert. Das klang am Sonntag noch anders: "Es herrscht Chaos hoch drei", klagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle. Im Ortsteil Hetzerode wurde ein Auto von einer Schlammlawine eingeschlossen. Nach Angaben des Sprechers retteten sich die Insassen. Auf Bildern aus Hetzerode war zu sehen, wie Wasser durch die Straßen floss und Autos einschloss. Der Schlamm habe bis zu den Scheiben gestanden.

Über Bad Homburg entluden sich mächtige Blitze. Bild © picture-alliance/dpa

Im Kreis Limburg-Weilburg wurde die Bundesstraße 8 so stark von Schlamm und Geröll überschwemmt, dass sie um 1 Uhr morgens gesperrt werden musste, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Erst am Vormittag konnte sie wieder freigegeben werden. Auch in vielen anderen Gemeinden, wie etwa in Elz oder Selters, waren Keller vollgelaufen und Straßen unbefahrbar. Am Frankfurter Flughafen wurden insgesamt 74 Flüge und Landungen annulliert. Der Großteil sei auf die Wetterlage zurückzuführen, sagte am Montagmorgen ein Flughafen-Sprecher.

Weitere Unwetter im Anmarsch: "Es kann jeden treffen"

Und die Einsatzkräfte wären gut beraten, ihr Gerät einsatzbereit zu halten. Denn auch für Montag und die darauffolgenden Tage ist das Risiko von Wärmegewittern mit Unwetterpotenzial hoch.

Am Montag sei die Gewitterwahrscheinlichkeit laut hr-Wetterexperte Tim Staeger zwar etwas geringer als noch am Sonntag: "Doch wenn es gewittert, dann heftig." Auch drohen erneut große Regenmassen und Hagel.

Am Dienstag steigt das Gewitterrisiko wieder an. Ob und wo die Unwetter niedergehen, lässt sich kaum vorhersagen. "Das ist wie eine Lotterie", sagte Staeger, "es kann jeden in Hessen treffen".