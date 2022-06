Zum dritten Todestag des ermordeten Regierungspräsidenten Lübcke hat das Regierungspräsidium Kassel zu Engagement für Demokratie und eine freiheitliche Gesellschaft aufgerufen.

In Erinnerung an Lübcke werbe ein großformatiges Banner in sieben Sprachen dafür, Haltung zu zeigen, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Das verweise "auf universelle Werte wie Freiheit, Menschlichkeit und Zivilcourage, die überall auf der Welt verstanden werden", sagte Präsident Weinmeister.

Lübcke war vom Rechtsextremisten Stephan Ernst erschossen worden.