Bei einem Unfall mit einer selbstgebauten Seifenkiste sind in Reichelsheim (Odenwald) zwei junge Frauen verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten zwei 20-Jährige sowie eine 19-Jährige am Freitag in einer Kurve die Kontrolle über ihr Gefährt verloren. Sie überschlugen sich und wurden aus der Seifenkiste geschleudert. Zwei von ihnen kamen verletzt in ein Krankenhaus.