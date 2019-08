Ein aus der JVA Frankfurt-Preungesheim entflohener Häftling ist immer noch nicht gefasst. Der Mann hatte einen fünf Meter hohen Stacheldraht-Zaun überwunden. Am Freitag wurde die Suche nach Hofheim verlagert. Dort kreist ein Polizeihubschrauber.

Ein am Donnerstag aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Frankfurt-Preungesheim ausgebrochener Häftling ist nach wie vor flüchtig. Die Polizei suchte den Mann am Freitagmittag in Hofheim (Main-Taunus).

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen sagte dem hr auf Nachfrage, der Flüchtige soll an einem Feld im Stadtteil Marxheim beobachtet worden sein. Die Polizei suche dort mit einem Großaufgebot, auch ein Hubschrauber sei im Einsatz. Autofahrer werden gebeten, im Bereich Hofheim keine Anhalter mitzunehmen.

Meterhohen Zaun überwunden

Der Sprecher des Justizministeriums, René Brosius, hatte dem hr gesagt, der Mann habe einen 5,50 Meter hohen Zaun überwunden, der oben zudem mit zwei Rollen Natodraht gesichert war. Der Häftling habe einen Hofgang zur Flucht nutzen können.

Wie genau das passieren konnte, soll nun mit Befragungen der Justizvollzugsbeamten geklärt werden. Der Hofgang werde durch Beamte gesichert, sagte Brosius.

Bei Flucht am Kopf verletzt

Der Gefangene sei nicht wegen eines Gewaltdelikts in Haft, sagte der Ministeriumssprecher. Nach Angaben der Polizei soll er eine Strafe wegen Betäubungsmitteldelikten verbüßen. Das Gefängnis habe die geringere Sicherheitsstufe zwei, so Brosius. Eine Öffentlichkeitsfahndung sei in solchen Fällen Standard.

Die Polizei veröffentlichte eine Personenbeschreibung. Demnach ist der Mann 39 Jahre alt, kräftig, mit einem roten Hemd und einer grauen Hose bekleidet und hat eine blutende Kopfwunde, die er sich offenbar beim Überklettern des Zauns zugezogen hat.

SPD im Landtag: Warum konnte Mann flüchten?

Die SPD im Landtag stellte die Frage, wie dem Häftling die Flucht gelingen konnte. "Wie ein solch gravierendes Hindernis bei entsprechender Sicherung des Hofgangs durch Beamte überwunden werden konnte, ohne dass der Häftling zurückgehalten werden konnte, erklärt das Ministerium bisher nicht", sagte der justizvollzugspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Frank Tilo-Becher.

Die SPD frage sich, ob eine unzureichende Personaldecke eine Rolle gespielt habe. Personalmangel habe keine Rolle gespielt, sagte Ministeriumssprecher Brosius.

