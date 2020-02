Zwischen Körle und Guxhagen ist am Samstagnachmittag eine Windkraftanlage in Flammen aufgegangen. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort, können den Brand aber nicht aktiv bekämpfen.

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Samstagnachmittag eine Windkraftanlage zwischen Körle und dem Guxhagener Stadtteil Albshausen (Schwalm-Eder) in Brand geraten. Das Feuer war nach Angaben eines Sprechers der Guxhagener Feuerwehr gegen 16 Uhr an der Antriebswelle ausgebrochen und erst in den Abendstunden von selbst erloschen. Die Feuerwehr konnte aufgrund der Höhe der Anlage das Feuer nicht aktiv bekämpfen.

Feuerwehr kann nur zusehen

Etwa 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei waren vor Ort zum Zuschauen verdammt. Bereits kurz nach Ausbruch des Feuers hatten sich Teile der Verkleidung gelöst und waren brennend zu Boden gestürzt. Das Areal rund um die Windkraftanlage musste weiträumig abgesperrt werden. Die Bundestraße 83 wurde zwischen Körle und Guxhagen für den Verkehr gesperrt. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Weitere in der Nähe befindliche Windräder wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Derzeit geht die Polizei eigenen Angaben zufolge von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Aufgrund der ernormen Brandschäden sei das ausgebrannte Windrad nach wie vor einsturzgefährdet, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen. Das Gelände rund um den Brandort bleibe daher voraussichtlich bis Anfang kommender Woche abgesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

