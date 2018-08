Schreck für viele Autofahrer auf der A5 bei Pfungstadt: Ihnen kam ein Schimmel entgegengelaufen. Das Tier war seiner Halterin ausgebüxt, als sie es in einen Anhänger bugsieren wollte.

Die Polizei spricht von einem "vermeintlichen Geisterfahrer mit einem PS": Ein Pferd ist am Samstagmorgen von dem Gelände eines Gestüts in Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) ausgebüxt und auf die A5 galoppiert. Dort lief es gegen die Fahrtrichtung in Richtung Norden - und erschreckte zahlreiche Autofahrer. Viele hätten den Notruf gewählt, berichtete die Polizei. Der Schimmel sei etwa eine Viertelstunde lang mehrere Kilometer über die vielbefahrene Strecke gelaufen.

Mit Hundeleine eingefangen

Streifenwagen der Polizei bremsten den Verkehr daraufhin ab. Erst als das Pferd langsam zwischen den Autos trabte, gelang es ein paar zupackenden Verkehrsteilnehmern, das Tier mit Hilfe einer Hundeleine einzufangen. Auf dem Standstreifen führten Polizisten den Schimmel zum Parkplatz Rolandshöhe. Dort nahm die Halterin ihr Pferd entgegen. Bei dem Zwischenfall kam glücklicherweise niemand zu Schaden.

Das Tier war am Morgen geflüchtet, als es auf dem Gelände des Gestüts in einen Pferdeanhänger gebracht werden sollte. Um eine erneute Flucht vom Autobahnparkplatz zu vermeiden, führte die Besitzerin ihr Tier zu einem etwa 500 Meter entfernten Hof. Dort klappte das Verladen dann.