Ausläufer von Hurrikan "Kirk" Haupt-Sturm schrammt an Hessen vorbei

Ausläufer des Wirbelsturms "Kirk" haben Hessen weniger stark betroffen als erwartet, zumindest was Sturm angeht. Regen fällt jede Menge. Und am Freitag bietet sich ein ganz anderes Bild.

Stürmische Windböen und Regen wie hier in der Frankfurter Innenstadt werden in Hessen auch am Montag erwartet.

Die Ausläufer des Hurrikan "Kirk" haben in der Nacht Hessen erreicht. "Der Wind frischte in den Morgenstunden kurzfristig auf", sagte hr-Meteorologe Tim Staeger am Donnerstag. Im Vogelsberg gab es Böen bis zu 76 Stundenkilometer, auf dem Feldberg im Taunus erreichten sie bis zu 68 km/h. Staeger sprach von einem moderaten Verlauf. "Das Haupt-Sturmfeld ist an Hessen vorbeigeschrammt."

Für mehrere Kreise galten am Mittag noch Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor Windböen. Staeger sagte weiter, das Gröbste sei überstanden. "Ein paar Schauer erwarten wir heute noch."

Hochwassergefahr durch Dauerregen

"Kirk" hatte nicht nur Wind im Gepäck, sondern auch Niederschlag. Für mehrere Kreise galten Warnungen vor Dauerregen. Dort, wo es viel regnete, besteht zudem Hochwassergefahr. "Da die Verlagerung des Tiefdruckgebietes nur langsam vonstattengeht, kommt es in der Fläche zu hohen Niederschlagssummen, die auf bereits gesättigte Böden fallen", teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Mittwoch mit.

Vor allem kleine und mittlere Gewässer könnten dann über die Ufer treten, heißt es in der Mitteilung. Das Hochwasser könnte demnach sogar höhere Warnstufen erreichen.

Hochwasser-Meldestufe 1 erreicht

In der Nacht zum Donnerstag überschritt die erste von insgesamt 159 offiziell gemessenen Flusspegeln in Hessen die Meldestufe 1. Der Wasserstand des Schwarzbachs in Eppstein (Main-Taunus) stieg zwischen 23 und 5 Uhr von 59 auf 115 Zentimeter an, wie aus einer Übersicht des HNLUG hervorgeht.

Meldestufe 1 besteht, "wenn bordvoller Durchfluss im Gewässer herrscht", so die Definition. Es könne hierbei schon zu stellenweisen Ausuferungen kommen. Im Fall des Schwarzbachs steht bei einem Pegel von 120 Zentimetern sogar schon Meldestufe 2 dicht bevor; hier droht eine "flächenhafte Überflutung ufernaher Grundstücke, leichte Verkehrsbehinderungen auf Gemeinde- und Hauptverkehrsstraßen, Gefährdung einzelner Gebäude sowie Überflutung von Kellern".

Nach dem Sturm kommt die Sonne

Nach dem Abzug des ehemaligen Hurrikans beruhigt sich das Wetter nach Angaben von hr-Meteorologe Staeger. Er erwartete für Freitag einen goldenen Herbsttag. Die Aussichten für das Wochenende seien ebenfalls trocken. Der Wetterexperte sprach von "Rückseiten-Wetter". Dieses sei gekennzeichnet durch kühlere Temperaturen, klare Witterung und gute Sicht.

