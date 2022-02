Am dritten Verhandlungstag im NSU 2.0-Prozess berichten Adressaten der Drohschreiben über die Folgen, unter denen sie zu leiden hatten. Der Angeklagte zeigt sich einmal mehr von seiner unbeherrschten Seite.

Die grundlegenden Regeln einer Gerichtsverhandlung scheint Alexander M. niemand erklärt zu haben. Etwa wann man als Prozesspartei sprechen darf und wann nicht. Nachdem der Angeklagte im NSU 2.0-Prozess am letzten Verhandlungstag bereits in aller Breite sämtliche Vorwürfe abstreiten und sich als Sündenbock, der für die Verfehlungen der hessischen Polizei herhalten soll, darstellen durfte, möchte er auch an diesem Montag einige Dinge nicht einfach so stehen lassen.

Die Staatsanwaltschaft nämlich hat in ihrer Erwiderung auf seine Erklärung auf zahlreiche Widersprüche hingewiesen. Und Widerspruch - das haben bereits die ersten beiden Prozesstage gezeigt - beantwortet Alexander M. mit Angriff.

Noch bevor sich Staatsanwalt Sinan Akdogan wieder hinsetzt, schaltet M. sein Tischmikro ein und verkündet, dass er etwas erwidern möchte. Dass das nicht vorgesehen ist, wie ihm die Vorsitzende Richterin Corinna Distler erläutert, kann er kaum fassen. "Wir werden das nicht im Diskurs verhandeln", betont Distler. "Die Beweisaufnahme wird Ihre Einlassungen bestätigen oder widerlegen."

Angeklagter will Zeugen anzeigen

Tatsächlich beginnt an diesem dritten Prozesstag die Beweisaufnahme erst. Ein Zeuge und zwei Zeuginnen sollen vernommen werden: Der Rechtsanwalt Mehmet Gürcan Daimagüler, die Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz und die Kabarettisin Idil Baydar. Alle drei gehören zu den Empfängern von rechtsextremistischen Drohschreiben, die zumeist mit dem Kürzel "NSU 2.0" gezeichnet waren und teilweise nicht-öffentliche private Daten der Geschädigten enthielten.

Für Daimagüler - bekannt als Nebenklagevertreter im NSU-Prozess - sind derartige Bedrohungen nichts Neues. Etwa 1.500 ähnlicher Schreiben mit Drohungen und Beleidigungen habe er in den letzten zehn Jahren erhalten, schätzt der Bonner Rechtsanwalt. Sie seien Belege für etwas, was er schon lange wisse: "Dass es nicht darum geht, was ich tue oder was ich sage, sondern dass alleine meine Existenz Anlass ist."

Er gehe davon aus, dass die Verfasser "Würstchen" seien, so Daimagüler: "Kleine feige Würstchen." Eine Aussage, die Alexander M. sogleich auf sich selbst bezieht. Wieder ergreift der Angeklagte das Wort und will an Ort und Stelle im Gerichtssaal Strafanzeige wegen Beleidigung gegen Daimagüler stellen.

M. lässt sich kaum bremsen, selbst wenn zwischen ihm und dem Adressaten seines Zorns eine Richterbank steht. Dass er sich besser im Griff haben könnte, wenn dazwischen nur ein Bildschirm und die anonymen Weiten des Internet stehen, erscheint zweifelhaft.

Den sich anbahnenden Tumult auf der Anklagebank unterbricht die Vorsitzende Richterin mit dem freundlichen Hinweis, dass Daimagüler gar nicht über den Angeklagten gesprochen habe: "Es wäre was anderes, wenn Sie sagen: Ich habe das Schreiben geschrieben." Verteidiger Ulrich Baumann beendet daraufhin mit einer schnellen Intervention den Schlagabtausch: "Machen wir es kurz: Der Antrag wird nicht gestellt."

Massive Auswirkungen aufs Privatleben

Deutlich zurückhaltender verhält sich M. während der Aussage von Seda Basay-Yildiz. Die Frankfurter Rechtsanwältin, seit Jahren Zielscheibe rechter Drohungen und Schmähungen, hat die sogenannte "NSU 2.0"-Affäre ins Rollen gebracht. Ende 2018 wurde bekannt, dass die Drohbriefe nicht-öffentliche Daten zu ihr und ihrer Familie enthielten, die offenbar kurz zuvor von einem Polizeicomputer abgefragt worden waren.

Basay-Yildiz ist selbst ernannten Vaterlandsverteidigern ein Dorn im Auge, weil sie vor Gericht auch für die Rechte von Islamisten, wie des mutmaßlichen Bin Laden-Leibwächters Sami A. eintritt. Hunderte von Drohmails hatte sie nach ihren Angaben bereits ignoriert, als sie im August 2018 die erste Zuschrift erhielt, die mit "NSU 2.0" gekennzeichnet war. Diese aber unterschied sich von den bisherigen Hassbotschaften: Sie enthielt ihre damals noch gültige Meldeanschrift.

"Die Gefahr war für mich unglaublich real", erklärt Basay-Yildiz. Ein Gefühl, das sich in den folgenden zwei Jahren mit jeder Zuschrift verstärken sollte. Denn diese enthielten nun auch die Namen und Geburtsdaten ihres Mannes, ihrer Eltern und ihrer Tochter. Dadurch sei ihr Leben massiv verändert worden. Ihre Eltern etwa - beide Rentner - seien massiv verunsichert und verängstigt gewesen.

Fragen & Antworten Worum es im "NSU 2.0"-Prozess geht Alexander M. soll Juristinnen, Politikerinnen und weitere Prominente mit mehr als 100 rassistischen Schreiben bedroht haben. Seit Mittwoch steht er in Frankfurt vor Gericht. Wichtige Fragen und Antworten zum "NSU 2.0"-Prozess. Zum Artikel

Eine neue Eskalationsstufe sei erreicht worden, als Ende Januar 2020 ein "NSU 2.0"-Drohschreiben eintraf, das auch ihre neue Wohnadresse enthielt. Der Verfasser kündigte an, diese im Internet zu veröffentlichen. Kurze Zeit später wurde im Darknet tatsächlich eine Seite online gestellt, die zum Mord an Basay-Yildiz aufrief und die Adresse enthielt. Besonders brisant: Die neue Adresse unterlag einer Meldesperre, konnte also nicht regulär beim Meldeamt erfragt worden sein.

"Das war der Zeitpunkt, an dem ich gesagt habe, wir müssen das Haus aufrüsten", erinnert sich Basay-Yildiz. Rund 50.000 Euro habe ihre Familie inzwischen in allerlei Schutzmaßnahmen investiert. Nach längerem Streit übernahm inzwischen das Land Hessen den größten Teil der Kosten.

Zeugin fehlt aus unbekanntem Grund

Die Zeugen an diesem dritten Prozesstag machen deutlich, dass massive Drohungen und Beleidigungen, auch wenn keine Gewalttaten folgen, massive Auswirkungen auf die Betroffenen haben. Dass die zügellose Wut aus dem Netz reale Folgen zeitigt.

Die dritte geladene Zeugin Idil Baydar hätte darüber wahrscheinlich ebenfalls Auskunft geben können. Allerdings erscheint sie überraschenderweise nicht zum Termin. Die Gründe blieben zunächst unklar.

Alexander M. jedoch findet das so skandalös, dass er sogleich ein Ordnungsgeld gegen die Zeugin beantragen will. Als Richterin Distler ihn freundlich aber bestimmt darauf hinweist, dass er das nicht kann, möchte er beantragen, dass die Staatsanwaltschaft selbiges beantragt.

Der Prozess wird am Donnerstag, 24. Februar, fortgesetzt.