Zum Start des umstrittenen Eritrea-Festivals in Gießen ist es zu Ausschreitungen gekommen. Gewalttätige Demonstranten bewarfen Polizisten mit Steinen, mehrere Menschen kamen in Gewahrsam. Später beruhigte sich die Lage.

Gewalt, verletzte Polizisten und Sachbeschädigungen: Zu Beginn des umstrittenen Eritrea-Festivals ist es am Samstag in Gießen zu den von Polizei und Stadt befürchteten Ausschreitungen gekommen. "Die Kollegen wurden massiv angegriffen, Steinewürfe, Flaschenwürfe, Rauchbomben", sagte ein Polizeisprecher. 22 Einsatzkräfte seien verletzt worden. Er sprach von einer "sehr dynamischen Lage, die sich noch weiter entwickelt".

Die Beamten setzten Schlagstöcke und Pfefferspray ein, ein Wasserwerfer stand bereit. Auch ein Polizeihubschrauber und eine Drohne waren im Einsatz. Man rechne damit, dass weitere potenzielle Störer anreisen könnten. "Wir nehmen die Lage natürlich sehr, sehr ernst." Der Großeinsatz werde am Sonntag andauern.

Lage am Nachmittag ruhiger

An unterschiedlichen Stellen in der Stadt hielten sich laut Polizei Gruppen mit potenziell gewalttätigen Personen auf, teils wurden diese auch festgehalten, so etwa vor den Gießener Hessenhallen als Veranstaltungsort des Festivals. "Das sind circa 80 Personen, die massiv Gewalt angewendet haben gegen Polizeibeamte und versucht haben, die Absperrung zu durchbrechen", sagte der Sprecher.

Am Samstagmittag begann eine Kundgebung gegen das Festival in der Innenstadt. Je nach Einsatzlage sperrte die Polizei an unterschiedlichen Stellen in der Stadt Straßen. Am Neustädter Tor gab es der Polizei zufolge eine Auseinandersetzung mit einer Vielzahl von Beteiligten.

Autofahrer bedroht

Dort sei es auch zu Drohungen gegenüber Autofahrern gekommen. Von der Heuchelheimer Brücke seien auch Gegenstände geworfen worden und Autos seien beschädigt worden. Auch Mitarbeiter eines Geschäfts in der Nähe der Hessenhallen berichteten, dass Scheiben von vorbeifahrenden Autos eingeschlagen worden seien. Man habe auch Sorgen um die eigene Sicherheit gehabt, sagte eine der Beschäftigten.

Am Samstagnachmittag beruhigte sich die Lage nach Einschätzung der Polizei. Mehrere hundert Personen seien im Tagesverlauf kontrolliert worden. Man habe etwa 200 Personen kurzzeitig festgesetzt. Mindestens 60 seien in Gewahrsam gekommen, Dutzende erhielten einen Platzverweis.

Verstärkung angefordert

Wegen der dynamischen Lage forderte die Polizei zusätzlich zu den über 1.000 Beamten im Einsatz hunderte weitere Kräfte aus ganz Hessen an. Mit Lautsprechertrupps wurde versucht, auf Personen einzuwirken, die möglicherweise versuchen wollten, Absperrungen zu durchbrechen.

Die Polizei mahnte zudem, keine Fake-News in sozialen Medien zu verbreiten. Unter anderem sei in Chats von einer getöteten Person die Rede gewesen, dies sei aber eine Falschmeldung.

Busverkehr eingestellt

Zu dem Festival werden am Samstag und Sonntag jeweils bis zu 2.500 Besucherinnen und Besucher erwartet. Zwei Gegendemonstrationen mit jeweils 300 Teilnehmenden waren für Freitag- und Samstagnachmittag angemeldet. Ein ursprünglich angemeldeter Aufzug in Richtung des Veranstaltungsgeländes wurde durch die Versammlungsbehörde untersagt.

Gegendemonstration gegen das Eritrea-Festival in Gießen. Bild © Alexander Gottschalk, hr

In der Gießener Innenstadt kam es wegen des Großeinsatzes zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Busverkehr wurde am Samstag eingestellt. Die Polizei empfahl, das Stadtgebiet zu meiden und weiträumig zu umfahren.

Erste Festnahmen bereits am Freitag

Eine erste Demo mit rund 250 Teilnehmenden hatte es bereits am Freitagabend gegeben. Dabei hatte laut Polizei ein Mann zu Gewaltaktionen aufgerufen und sei in Gewahrsam gekommen. Gegen 20.20 Uhr sei der Aufzug gestoppt und aufgelöst worden.

Schon in der Nacht zum Freitag hatte es Festnahmen gegeben. Dabei ging es den Angaben der Polizei zufolge um Verstöße gegen die vom Landkreis Gießen eingerichtete Waffenverbotszone oder Verstöße gegen erteilte Aufenthaltsverbote.

Unversöhnliche Positionen

Im Konflikt um das Festival stehen sich in Deutschland lebende Kritiker und Unterstützer des eritreischen Regimes unversöhnlich gegenüber. Offiziell handelt es sich um eine Kulturveranstaltung, angemeldet vom Zentralrat der Eritreer in Deutschland, der als regierungsnah gilt.

Weitere Informationen Ein-Parteien-Diktatur in Eritrea Eritrea mit seinen rund drei Millionen Einwohnern liegt im Nordosten Afrikas am Roten Meer und ist international weitgehend abgeschottet. Seit einer jahrzehntelang erkämpften Unabhängigkeit von Äthiopien vor 30 Jahren regiert Präsident Isayas Afewerki in einer Ein-Parteien-Diktatur. Die Meinungs- und Pressefreiheit sind stark eingeschränkt. Es gibt weder ein Parlament noch unabhängige Gerichte oder zivilgesellschaftliche Organisationen. Zudem herrscht ein strenges Wehrdienst- und Zwangsarbeitssystem, vor dem viele Menschen ins Ausland fliehen. Ende der weiteren Informationen

Gegner werfen den Veranstaltern vor, Propaganda für das Regime und Machthaber Isaias Afewerki zu machen und auch Spenden dafür zu sammeln. Bereits im vergangenen Jahr hatte es gewaltsame Ausschreitungen bei dem Festival gegeben.

Eilantrag der Stadt zurückgewiesen

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hatte am Freitag zwei Beschwerden der Stadt Gießen gegen das Festival zurückgewiesen. Für Gewaltdrohungen in sozialen Medien könne der Veranstalter nicht verantwortlich gemacht werden, so der VGH. Das Sicherheitskonzept sei ausreichend.

Das Gießener Ordnungsamt hatte das Festival auch mit Blick auf gewaltsame Proteste bei der Vorgänger-Veranstaltung im vorigen Sommer verbieten wollen.

Videobeitrag Video Verwaltungsgerichtshof erlaubt Eritrea-Festival Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags