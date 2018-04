Festnahme in Groß-Gerau

Er hatte ein Auto gestohlen, in dem zwei Kinder auf der Rückbank saßen: Nun hat die Polizei den mutmaßlichen Dieb in Groß-Gerau festgenommen. Der 55-Jährige hatte die Beamten selbst auf seine Spur gebracht.

Der Diebstahl eines Autos, in dem noch zwei Kinder saßen, scheint aufgeklärt: In der Nacht zum Freitag nahmen Polizisten den mutmaßlichen Täter in Groß-Gerau fest.

Der Mann hatte zuvor selbst bei der Polizei angerufen und gesagt, er habe den am Mittwoch in Rüsselsheim entwendeten Wagen gesehen. Die Beamten hatten dann schnell den Verdacht, der Tippgeber könnte selbst der Täter sein - und fanden bei ihm die Autoschlüssel, wie die Polizei mitteilte.

Dieb ließ Kinder aussteigen

Der Wagen war am Mittwoch gestohlen worden, als die Fahrerin ihn während eines Einkaufs mit laufendem Motor vor einem Kiosk abgestellt hatte. Auf der Rückbank saßen die sechs und sieben Jahre alten Kinder Frau. Der Autodieb ließ sie kurze Zeit später aussteigen und flüchtete mit dem Wagen.

Die Beamten ermitteln derzeit nur wegen Autodiebstahls. Sie gehen davon aus, der Mann habe die Kinder erst später entdeckt. Offen sind noch die genauen Motive des Mannes, der jetzt auch auf Drogenkonsum getestet wird.

Sendung: hr-iNFO, 27.04.2018, 8.00 Uhr