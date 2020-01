Unfall in Meißner

Unfall in Meißner Auto beim Abbiegen übersehen - zwei Verletzte

Bei einem Unfall am Dienstag in Meißner sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 80-jähriger Autofahrer übersah beim Abbiegen das Auto einer 39-Jährigen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Beide Wagen waren demnach nach dem Zusammenprall nahe des Ortsteils Abterode nicht mehr fahrbereit. Die 39-Jährige und eine 36 Jahre alte Mitfahrerin kamen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt rund 8.000 Euro.