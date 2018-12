Auto brennt auf A3 aus - langer Stau am Wiesbadener Kreuz

Bei einem Unfall auf der A3 kurz vor dem Wiesbadener Kreuz sind drei Menschen verletzt worden. Ein Fahrzeug brannte aus und sorgte für massive Behinderungen.

Bei einem Unfall auf der A3 Köln-Frankfurt sind am Donnerstagmittag zwei Kinder verletzt worden, ein Autofahrer erlitt einen Schock. Kurz vor dem Wiesbadener Kreuz war im stockenden Verkehr ein Kleinwagen auf ein anderes Auto aufgefahren - ob aus Unachtsamkeit oder wegen fehlendem Sicherheitsabstand war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Kleinwagen ging in Flammen auf und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten war für rund zwei Stunden nur die rechte Spur frei, so dass sich der Verkehr zwischenzeitlich auf 14 Kilometern Länge staute. Erst am Nachmittag löste sich der Stau langsam wieder auf.

Sendung: hr-iNFO, 27.12.2018, 16 Uhr