Frankfurt Auto brennt in Tiefgarage im Bahnhofsviertel

In der Tiefgarage eines Hotels im Frankfurter Bahnhofsviertel ist am Freitag ein Auto in Brand geraten.

Auf der Straße breitete sich starker Qualm aus, die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Laut einem Polizeisprecher war das Feuer im Motorraum des Wagens entstanden. Weitere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Zur Schadenshöhe konnte der Sprecher nichts sagen.