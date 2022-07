Der Pkw eines 19-Jährigen ist am Freitagabend in Alsfeld (Vogelsberg) ausgebrannt.

Wie die Polizei am Samstag meldete, war der Mann einem Tier ausgewichen und auf eine Wiese gefahren. Dort blieb der Wagen in einem Graben hängen. Heiße Fahrzeugteile setzten die Wiese und schließlich auch das Auto in Brand.