Bei einem Unfall auf der B26 bei Griesheim (Darmstadt-Dieburg) ist ein Fußgänger schwer verletzt worden.

Bereits am Freitag wollte der 65-Jährige die Bundesstraße zu Fuß überqueren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei schätzte er wohl die Entfernung zu einem herannahenden Auto falsch ein. Der Mann wurde von dem Wagen erfasst und kam schwer verletzt in eine Klinik.