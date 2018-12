Bei einem Unfall in Gießen ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Ein Auto hatte eine Ampel umgefahren. Sie fiel dem Fußgänger auf den Kopf.

Ein schwerer Unfall hat am Donnerstagmorgen in Gießen den Berufsverkehr stark behindert. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 26 Jahre alter Autofahrer an einer Kreuzung nach links abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, das er übersehen hatte. Dessen 39 Jahre alter Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte so stark gegen eine Ampel, dass sie umstürzte.

Teile der Ampel trafen dabei den Kopf eines 36 Jahre alten Fußgängers, der gerade an der Kreuzung unterwegs war. Er wurde - ebenso wie der 39-Jährige - schwer verletzt. Der Unfallverursacher wurde nur leicht verletzt.

Die Ampel musste abgeschaltet und teilweise abmontiert werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 46.000 Euro.