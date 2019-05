Auto fährt auf B260 in Wagen vor ihm

Heidenrod Auto fährt auf B260 in Wagen vor ihm

Zwei Autos sind am Samstag gegen 15 Uhr auf der B260 bei Heidenrod (Rheingau-Taunus) zusammengestoßen.

Ein 48-jähriger Peugeot-Fahrer wollte erst rechts abbiegen, bog aber links ab, so dass ihm der BMW mit einem 66-Jährigen am Steuer hinter ihm in die Seite fuhr. Die Polizei berichtet von vier Leichtverletzten.