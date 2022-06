Das Auto, das in Berlin eine Menschenmenge erfasste, stoppte in einem Schaufenster.

Das Auto, das in Berlin eine Menschenmenge erfasste, stoppte in einem Schaufenster. Bild © Imago Images

Auto fährt in Berlin in Menschenmenge - Lehrerin aus Bad Arolsen getötet, Schüler verletzt

In Berlin ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast, eine Lehrerin aus Bad Arolsen wurde dabei getötet. Sie war mit einer zehnten Klasse in der Hauptstadt - auch Schüler sind unter den Verletzten. Der Fahrer hinterließ offenbar Schriftstücke im Auto.

Videobeitrag Video Auto rast in Menschenmenge in Berlin – Schülergruppe aus Bad Arolsen betroffen Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Eine Lehrerin aus Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) ist am Mittwoch in Berlin ums Leben gekommen, als ein Auto in eine Menschenmenge fuhr. Die Frau sei mit einer zehnten Klasse einer Schule in Berlin gewesen, teilte die hessische Landesregierung am Nachmittag mit. Bei der Schule handelt es sich um die Kaulbach-Schule, eine Haupt- und Realschule.

Ein weiterer Lehrer, der mit der Gruppe unterwegs war, sei schwer verletzt worden. Auch Schülerinnen und Schüler seien unter den Verletzten. Die Schüler aus Hessen würden psychologisch betreut, sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD).

Mindestens ein Dutzend Verletzte

Das Auto war auf einer beliebten Einkaufsmeile nahe der Berliner Gedächtniskirche am Vormittag in eine Menschengruppe gefahren - die Lehrerin starb, fünf weitere Menschen erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Weitere drei wurden schwer verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Bei dem Vorfall am Ku'damm und der Tauentzienstraße wurde außerdem eine zunächst unbekannte Anzahl von Menschen leicht verletzt. Bei den Opferzahlen gab es teils zunächst widersprüchliche Angaben. Die Polizei sprach von insgesamt mehr als einem Dutzend Verletzten.

Weitere Informationen Telefonhotline für Angehörige Die Polizei hat für Angehörige eine Telefonhotline eingerichtet. "Unsere Personenauskunftsstelle für Angehörige ist erreichbar unter 030-84854460", twitterte die Polizei . Ende der weiteren Informationen

Fahrer festgenommen

Nach bisherigem Kenntnisstand war das Auto im Berliner Stadtteil Charlottenburg gegen 10.30 Uhr auf den Gehweg gefahren und hatte mehrere Menschen erfasst . Anschließend fuhr es noch 200 Meter auf der Tauentzienstraße weiter, geriet erneut auf den Bürgersteig, rammte ein anderes Fahrzeug und landete in einem Schaufenster.

Der 29 Jahre alte Fahrer des Autos aus Berlin wurde festgenommen. Die Umgebung wurde weiträumig abgesperrt. Allein die Polizei war nach eigenen Angaben mit rund 130 Einsatzkräften vor Ort. Hinzu kamen rund 60 Feuerwehrkräfte. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Schriftstücke im Auto gefunden

Möglicherweise steuerte der Fahrer vorsätzlich in die Menschenmenge. Die Polizei fand nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa in dem Auto des mutmaßlichen Täters Schriftstücke. Über den Inhalt wurde zunächst nichts bekannt. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Der Täter soll der Polizei bereits bekannt gewesen sein, allerdings nicht in Zusammenhang mit Extremismus.

"Ein richtiges Bekennerschreiben gibt es nicht", sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Mittwoch. Sie sprach von "Plakaten", auf denen Äußerungen zur Türkei stehen würden. Die genaue Motivation des Fahrers müsse untersucht werden. Eine Polizeisprecherin sagte: "Welcher Art die Äußerungen auf Schriftstücken und Plakaten sind, die im Auto gefunden wurden, prüfen wir noch."

Bus unterwegs, um Schüler nach Hause zu holen

Es sei "ein schlimmer Tag mit schlimmen Nachrichten", sagte Waldeck-Frankenbergs Landrat Jürgen van der Horst (unabhängig) in einem von der Schule anberaumten Pressegespräch am Mittwochnachmittag. Die Schule werde am Donnerstag zwar regulären Schulbetrieb anbieten, allerdings sei psychologisches Personal vor Ort, um Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte zu betreuen. Das Kollegium an der Schule steht laut van der Horst unter Schock.

Der Bürgermeister von Bad Arolsen, Marko Lambion (parteilos), erklärte, dass bereits ein Bus unterwegs sei, der die Schülerinnen und Schüler aus Berlin abholen soll. "Wir setzen alles daran, sie nach Hause zu holen", sagte er auf der Pressekonferenz.

Pressekonferenz in der Kaulbach-Schule: Landrat Jürgen van der Horst und Bad Arolsens Bürgermeister Marko Lambion (beide unabhängig) Bild © hr

Politik reagiert schockiert

Auch die Landes- und Bundespolitik reagierte bestürzt. "Diese schockierende Nachricht aus Berlin macht mich fassungslos und tief betroffen", sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) in Wiesbaden. "Meine Gedanken sind bei den Opfern, die voller Freude auf einer Klassenfahrt in der Hauptstadt waren." Den Hinterbliebenen der verstorbenen Lehrerin sprach er sein tief empfundenes Beileid aus. Er hoffe inständig, dass alle Verletzten vollständig genesen.

Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sagte: "Wir haben umgehend Notfallbetreuungsteams nach Bad Arolsen geschickt, um den Angehörigen, Mitschülerinnen und Mitschülern sowie den Lehrkräften beizustehen." Ein Team aus der Schule sei auf dem Weg nach Berlin, um den Jugendlichen sowie ihren Eltern zur Seite zu stehen. "Neben der Aufklärung dieses Vorfalls ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler über die traumatischen Erlebnisse sprechen können", so Lorz.

Die hessische SPD-Vorsitzende und Bundesinnenministerin Nancy Faeser drückte den Betroffenen ihr Mitgefühl aus. "Ich bin erschüttert und tief betroffen", schrieb sie auf Twitter. "Mein tiefes Mitgefühl gilt der Familie der Getöteten. Allen Verletzten wünsche ich, dass sie wieder gesund werden."

Nancy Faeser @NancyFaeser Ich bin erschüttert und tief betroffen über den schrecklichen Vorfall in Berlin. Mein tiefes Mitgefühl gilt der Familie der Getöteten. Allen Verletzten wünsche ich, dass sie wieder gesund werden. Ich danke den Einsatzkräften, die um das Leben der Schwerverletzten kämpfen. [zum Tweet]

Weiterhin rief sie dazu auf, nicht über die Ursachen des Vorfalls zu spekulieren. Sie sei mit der Berliner Innensenatorin Iris Spranger in engem Kontakt, so Faeser. Die Polizei werde die Hintergründe aufklären. Diese bat Zeugen, Hinweise und Mediendateien nicht zu veröffentlichen, sondern an ein Hinweisportal zu senden.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußerte sich bestürzt: "Meine Gedanken sind bei den schwer und sehr schwer Verletzten, bei dem Todesopfer", erklärte Steinmeier. "Und sie sind bei denen, die Schreckliches erleben mussten. Mein tiefes Mitgefühl gilt ihnen, allen Angehörigen und Hinterbliebenen."

Erinnerungen an Attentat am Breitscheidplatz und Vorfall 2019

In Berlin weckt der Vorfall auch Erinnerungen an das Attentat am Breitscheidplatz. Am 19. Dezember 2016 fuhr ein islamistischer Attentäter mit einem Lkw auf den dortigen Weihnachtsmarkt. Dabei starben 12 Menschen, mehr als 70 wurden verletzt. Später erlag auch ein 13. Opfer seinen Verletzungen.

Ähnlichkeiten gibt es auch mit einem Unfall im Bezirk Mitte im Jahr 2019: Ein Mann war damals mit seinem schweren Wagen von der Invalidenstraße abgekommen. Der SUV überschlug sich und tötete auf dem Gehweg einen Dreijährigen und seine Großmutter sowie zwei Männer. Im Februar 2022 war der Fahrer zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Er war trotz einer Epilepsie-Erkrankung und einer Gehirnoperation einen Monat vor dem Unfall Auto gefahren.

Die Gegend, in der sich der tödliche Vorfall ereignete, ist wegen der vielen Geschäfte, Cafés und Sehenswürdigkeiten oft sehr belebt. Sie ist ein Anziehungspunkt für Touristen aus dem In- und Ausland. In der Nähe befinden sich zum Beispiel der Zoologische Garten, der Bahnhof Zoo und das Kaufhaus des Westens (KaDeWe).

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars