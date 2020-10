Auto fährt in Hotel-Tür

Ein Autofahrer in Frankfurt hat am Donnerstag die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in die Tür eines Hotels geprallt.

Nach Polizeiangaben hatte der 47-Jährige wahrscheinlich Herzprobleme. Er musste reanimiert werden. Das Auto hatte zwei Poller durchbrochen, war ein Stück den Gehweg entlang und drei Treppenstufen hoch gefahren.