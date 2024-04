Bei einem Autounfall in Marburg ist am Sonntag ein Gasverteiler beschädigt worden. Eine Frau wurde nach ersten Erkenntnissen bei dem Unfall verletzt. Das Gasleck konnte abgedichtet werden.

Laut Polizei war die Frau mit ihrem Auto in einem Gewerbegebiet in einen Verteiler für Erdgas gefahren. Der Bereich wurde am Sonntagabend weiträumig abgesperrt. Das Leck wurde am Abend abgedichtet, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, teilte die Rettungsleitstelle mit. Rund 40 Einsatzkräfte waren vor Ort.