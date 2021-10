Ein Auto ist vor einer Kita im nordhessischen Witzenhausen in eine Gruppe von Grundschülern gefahren. Dabei wurden drei Kinder im Alter zwischen sieben und neun Jahren schwer verletzt. Auch der Fahrer kam ins Krankenhaus.

Die Unfallstelle vor der Kita in Witzenhausen. Bild © Hessennews TV

In Witzenhausen (Werra-Meißner) ist am Freitagmorgen ein Auto in eine fünfköpfige Gruppe von Kindern gefahren, die gerade auf dem Weg zu ihrer Grundschule waren. Zwei Mädchen und ein Junge im Alter von sieben bis neun Jahren wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr sei aktuell nicht auszuschließen, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Die Verletzten wurden mit einem Hubschrauber und Rettungswagen in Kliniken gebracht.

Auch der 30 Jahre alte, aus Witzenhausen stammende Fahrer des Wagens wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Warum er in die Kindergruppe fuhr, ist nach den bisherigen Informationen der Polizei noch unklar. Bei der Fahrt in Richtung des Ortsausgangs sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Notfallseelsorger kümmert sich um Zeugen

Die Beamten gehen bislang von einem Unfall aus. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären. Dazu werde der Unfallort sowie das Blut des Fahrers untersucht, um mögliche körperliche Ursachen wie Alkohol- oder Drogeneinfluss zu prüfen.

Mindestens zwei weitere Kinder, die nicht verletzt wurden, haben den Unfall mitbekommen. Vor Ort sind Notfallseelsorger im Einsatz. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.