Vor einer Kindertagesstätte im nordhessischen Witzenhausen sind drei Kinder schwer verletzt worden. Ein Mann war mit seinem Auto in eine Gruppe von Kindern gefahren.

In Witzenhausen (Werra-Meißner) ist am Freitagmorgen ein Auto in eine Gruppe von Kindern gefahren, die dort vor einer Kita standen. Drei der Kinder wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Auch der Fahrer selbst soll sich verletzt haben. Warum der Fahrer in die Kindergruppe fuhr, ist nach den bisherigen Informationen der Polizei noch unklar.

Die Beamten gehen bislang von einem Unfall aus. Zur Versorgung der Verletzten wurden unter anderem zwei Rettungshubschrauber nach Witzenhausen geschickt. Polizei, Notarzt sowie Rettungskräfte waren am Morgen an der Unfallstelle. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.