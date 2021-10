Auto fährt in Gruppe: Mädchen stirbt an Verletzungen

Nachdem in Witzenhausen ein Auto in eine Gruppe von Grundschülern gefahren ist, starb am Nachmittag eines der verletzten Mädchen im Krankenhaus. Zwei weitere Kinder werden mit schweren Verletzungen in Krankenhäusern behandelt.

Eines der bei einem Unfall in Witzenhausen (Werra-Meißner) verletzten Mädchen ist am Freitagnachmittag im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Am Morgen war ein Auto in eine fünfköpfige Gruppe von Schülerinnen und Schülern gefahren. Dabei wurden drei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren verletzt.

Nach dem Tod des einen Mädchens werden die beiden anderen Kinder mit schweren, aber nach aktuellem Stand nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in Krankenhäusern behandelt, wie die Polizei mitteilte.

Notfallseelsorger kümmern sich um Kinder

Auch der 30 Jahre alte, aus Witzenhausen stammende Fahrer des Wagens wurde bei dem Aufprall vor einer Kita im Ortsteil Gertenbach schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Warum er in die Kindergruppe fuhr, ist nach den bisherigen Informationen der Polizei noch unklar. Er sei mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Die Beamten gehen bislang von einem Unfall aus. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären. Dazu werde der Unfallort sowie das Blut des Fahrers untersucht, um mögliche körperliche Ursachen wie Alkohol- oder Drogeneinfluss zu prüfen. Außerdem werde eine technische Untersuchung des Fahrzeugs folgen.

Mindestens zwei weitere Kinder, die nicht verletzt wurden, haben den Unfall mitbekommen. Sie wurden vor Ort von Notfallseelsorgern betreut.

Landrat: "bestürzt und sehr betroffen"

Landrat Stefan Reuß (SPD) sagte am Mittag: "Ich bin bestürzt und sehr betroffen von dem schrecklichen Unfall mit schwerverletzten Kindern vor der Kita in Gertenbach." Er wünsche "allen ganz viel Kraft" und hoffe sehr, dass alle Verletzten wieder schnell gesund werden. "Meine Gedanken sind aber auch bei den Hilfskräften, die diese schlimmen Bilder verarbeiten müssen", sagte Reuß weiter. Er dankte auch der Notfallseelsorge für ihre Unterstützung.

Der stellvertretende Ortsvorsteher und Anwohner Lothar Heuckeroth war nach eigenen Angaben als Ersthelfer vor Ort. Er habe den Einsatzkräften geholfen, nachdem eines der Kinder bereits reanimiert worden war. "Es war natürlich viel Aufregung. Teilweise waren die Eltern von den betroffenen Kindern schon vor Ort", so Heuckeroth. Die Unfallstelle befinde sich in einer 30er-Zone.

Polizisten und Notfallseelsorger am Unfallort Bild © Hessennews TV